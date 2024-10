Im Zuge der Großinvestitionen am Areal der steirischen Wirtschaftskammer in Graz wurde auch der „Rosenhof“ um rund zehn Millionen Euro revitalisiert. Neben dem Wifi und der FH Campus02 werden die Räumlichkeiten nun auch von der Chemie Akademie genutzt, die bisher in Puntigam angesiedelt war. Im „Rosenhof“ ist nun auch die langfristige Absicherung der Bildungseinrichtung gewährleistet. Zuschüsse in der Höhe von 2,8 Millionen Euro werden von der Stadt Graz, dem Land Steiermark, dem Bund und der Wirtschaft übernommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier eine neue Heimat gefunden haben“, betont Andrea Hickel, Leiterin der Chemie Akademie, im Rahmen der Eröffnung.

Angeboten werden ein Chemie-Kolleg, eine Werkmeisterschule für Technische Chemie und Umwelttechnik sowie Fort- und Weiterbildungen am Chemiesektor. „Die Absolventinnen und Absolventen der Chemie Akademie werden von den unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft dringend gebraucht“, so Josef Herk, Präsident der steirischen Wirtschaftskammer. „Dank der engen Zusammenarbeit mit führenden heimischen Unternehmen können die Studierenden wertvolle Praxiserfahrungen sammeln und ihr Wissen vertiefen. Von dieser gut funktionierenden Kooperation profitieren sowohl unsere Betriebe als auch die Absolventinnen und Absolventen“, sagt Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.