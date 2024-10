Mit einer geschickten Planung rund um Fenstertage im kommenden Jahr können Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die normalerweise nicht an Feiertagen oder am Wochenende arbeiten müssen, 2025 deutlich mehr Urlaub als die üblichen fünf Wochen herausschlagen. Damit die mühsame Planung rund um die Feiertage schnell abgeschlossen ist und Sie sich dem schönen Teil widmen können, der tatsächlichen Reiseplanung an das gewünschte Ziel, finden Sie hier die geschicktesten Urlaubsanträge für 2025.

Entspannt ins neue Jahr

Urlaub rund um Weihnachten und Silvester ist immer heiß begehrt, besonders in einem Unternehmen ohne Betriebsurlaub über die Feiertage. Wer sich die Tage sinnvoll legt (bzw. legen kann), darf sich über 13 freie Tage freuen.

Urlaub gesamt: 25. Dezember 2024 bis 6. Jänner 2025 (13 Tage)

Urlaubsantrag: 27. Dezember 2024 + 30. bis 31. Dezember 2024 + 2. bis 3. Jänner 2025

Wem eine kurze Pause reicht, kann mit zwei Urlaubstagen am 2. und 3. Jänner insgesamt sechs freie Tage abstauben.

Extralange Osterferien

Nach einer Durststrecke ohne Fenster- oder Feiertage im Februar und März stehen endlich die Osterferien an, um die eigenen Batterien wieder aufzuladen - vorzugsweise mit einer guten Osterjause. Wer sich von Karsamstag bis zum 4. Mai freinimmt, bekommt für acht Urlaubstage insgesamt 16 Tage frei.

Urlaub gesamt: 19. April bis 4. Mai 2025 (16 Tage)

Urlaubsantrag: 22. bis 25. April + 28. bis 30. April + 2. Mai (8 Tage)

Alles frei macht der Mai

So oder so ähnlich geht das Sprichwort. Wer den Frühling in all seinen Facetten genießen möchte, braucht vor allem Freizeit und die kann man sich im Mai durch das ein oder andere verlängerte Wochenende holen. Vier-Tage-Woche? Mit dieser Planung sind es sogar nur drei.

Urlaub gesamt: 1. Mai bis 4. Mai (4 Tage)

Urlaubsantrag: 2. Mai (1. Tag)

Urlaub gesamt: 29. Mai bis 1. Juni (4 Tage)

Urlaubsantrag: 30. Mai (1 Tag)

Verfrühte Sommerferien

Wer mag, kann sich im Juni sogar schon in den Sommerurlaub verabschieden und eine längere Reise verplanen. Für nur acht Urlaubstage bekommen Sie insgesamt 16 Tage frei!

Urlaub gesamt: 7. bis 22. Juni (16 Tage)

Urlaubsanträge: 10. bis 13. Juni + 16. bis 18. Juni + 20. Juni (8 Tage)

Sommer geht im August in die Verlängerung

Nach einem Sommerloch an Feiertagen geht es im August wieder weiter mit der smarten Urlaubsplanung.

Urlaub gesamt: 9. bis 17. August (9 Tage)

Urlaubsantrag: 11. bis 14. August (4 Tage)

Zwischen August und Dezember fallen die restlichen Feiertage, der Nationalfeiertag am 26. Oktober sowie Allerheiligen am 1. November, leider auf ein Wochenende. Aber positiv bleiben, denn das bedeutet, dass sie 2026 auf einen Montag fallen.

Entspannter Jahresausklang im Dezember

Nach einem langen Jahr nähert sich dann der Advent. Wer schon Anfang Dezember einige von der vorweihnachtlichen To-do-Liste stressfrei abhaken - oder auch einfach entspannen - möchte, kann das direkt um Mariä Empfängnis herum tun.

Urlaub gesamt: 6. bis 14. Dezember (9 Tage)

Urlaubsantrag: 9. bis 12. Dezember (4 Tage)

Wer während der Feiertage keinen Betriebsurlaub oder Ferien hat und sich trotzdem nach einem langsamen Start in das neue Jahr sehnt, kann sich den Urlaub folgendermaßen einplanen: