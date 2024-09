Der Chef der italienischen Großbank Unicredit, Mutterkonzern der Bank Austria, wirbt für einen Zusammenschluss mit der deutschen Commerzbank. „Für den Moment sind wir nur ein Aktionär. Aber eine Zusammenführung beider Banken könnte zu einem erheblichen Mehrwert für alle Stakeholder führen und würde einen deutlich stärkeren Wettbewerber auf dem deutschen Bankenmarkt schaffen“, sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel dem „Handelsblatt“ (Montagsausgabe).

Es gebe wenige Überschneidungen zwischen den Instituten. Damit könne eine Bank geschaffen werden, „die sich geografisch gut ergänzt und mit Privatkunden- und Unternehmensgeschäft sehr gut ausbalanciert ist.“

Europa und auch Deutschland bräuchten stärkere Banken, betonte Orcel. „Banken müssen das Wachstum und die enorme Transformation, die vor uns liegt, finanzieren.“ Orcel betonte indes, bis jetzt habe die Unicredit lediglich ein Aktienpaket. „Wenn daraus ein Zusammenschluss werden soll, müssen die Stakeholder überzeugt davon sein, dass wir Wert für sie schaffen würden, und mitziehen.“

Europas zweitgrößter Bankriese

Mit der Commerzbank-Führung, die einer Übernahme bisher eher skeptisch gegenübersteht, will Orcel „einen konstruktiven Dialog führen“. Gleichzeitig kündigte der Unicredit-Chef an: „Wir werden ein aktiver Aktionär sein.“

Unicredit, die in Deutschland mit ihrer Marke HypoVereinsbank bekannt ist, hatte am Mittwoch überraschend bekanntgegeben, 9 Prozent am zweitgrößten börsennotierten deutschen Geldinstitut erworben zu haben. Orcel hatte bereits da für eine Fusion geworben, allerdings auch eine Reduzierung des Anteils nicht ausgeschlossen. Im Falle einer Übernahme könnte ein Bankriese entstehen, der einen Marktwert von fast 74 Milliarden Euro erreicht und in Europa Platz zwei hinter der britischen HSBC einnimmt.