Der Autobauer General Motors baut weltweit Stellen in der Entwicklung von Software und digitalen Service-Angeboten ab. Das Unternehmen gab am Montag bekannt, mehr als 1000 Beschäftigte der Sparte zu entlassen, davon die Hälfte in den USA. Im Technik-Campus nahe Detroit fallen nach einem Bericht des Senders CNBC rund 600 Jobs weg. Es sei notwendig, Prozesse zu vereinfachen, um schneller zu werden und Prioritäten bei Investitionen zu setzen, erklärte das Unternehmen.

Überprüfung des Geschäftsfeldes

Es gehe bei der Entscheidung nicht um das Einsparen von Kosten. Sie sei vielmehr Folge einer Überprüfung des Geschäftsfeldes nach dem Weggang des früheren Apple-Managers Mike Abbott im März. Dieser war mit Verweis auf Gesundheitsprobleme ausgeschieden. Der größte US-Autobauer musste im Frühjahr wegen Software-Qualitätsproblemen die Lieferung mehrerer Modelle aussetzen.