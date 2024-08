Der auch in Österreich vertretene deutsche Reisekonzern TUI hat den operativen Gewinn im dritten Quartal dank hoher Nachfrage kräftig gesteigert. Von April bis Juni wuchs der bereinigte Vorsteuergewinn (EBIT) um 37 Prozent auf 232 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das sei zum achten Mal in Folge ein zweistelliges Quartalswachstum, erklärte Vorstandschef Sebastian Ebel. „Wir wachsen profitabel. Damit liefern wir, was wir angekündigt haben.“

25 Prozent mehr Ergebnis

Die Buchungen im laufenden Sommerquartal, in dem der Reiseveranstalter den höchsten Gewinn einfährt, liegen um 6 Prozent über Vorjahr - bei 3 Prozent höheren Preisen. TUI Deutschland zählt sogar zehn Prozent mehr Buchungen, nachdem durch die Pleite des Konkurrenten FTI Anfang Juni der drittgrößte Anbieter in der Bundesrepublik vom Markt verschwand.

Der Konzernumsatz stieg um 10 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. TUI bestätigte die Jahresprognose von mindestens 10 Prozent Umsatzwachstum und ein um mindestens 25 Prozent höheres Betriebsergebnis