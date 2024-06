Michael Kunz (39) übernimmt mit August die Länderverantwortung für Lidl Österreich und tritt damit die Nachfolge von Alessandro Wolf an. Nicholas Pennanen, der ursprünglich nach Österreich wechseln sollte, bleibt Chef von Lidl in der Schweiz. Wolf übernimmt ab September 2024 eine neue, übergeordnete Aufgabe als Bereichsvorstand in der Lidl Stiftung und wird in dieser Rolle für mehrere Länder verantwortlich sein.

Benny Klein, derzeit Geschäftsleiter Vertrieb & Logistik bei Lidl Schweiz wechselt zu Lidl Österreich und übernimmt dort die Verantwortung für Vertrieb & Logistik. Sven Joller, bisher als Geschäftsführer verantwortlich für eine Regionalgesellschaft in Österreich, tritt die Nachfolge von Benny Klein bei Lidl Schweiz als Geschäftsleiter Region an.

Vor seinem Wechsel nach Österreich war Michael Kunz als Geschäftsführer der Schweizer Regionalgesellschaft in Sévaz tätig. „Wir haben hier in den letzten Jahren viel auf die Beine gestellt. Und ich bin voll motiviert, diesen eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, so Kunz.