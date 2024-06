OMV-Chef: „Können kein Schild aufhängen, wegen Ideologie geschlossen“

Interview. „Wenn wir Energiesicherheit und Liefersicherheit wollen, ist die Produktion in Europa das Beste, was wir tun können“, sagt OMV-Chef Alfred Stern zum Gasfeld „Neptun Deep“ in Rumänien. Aber auch für die Umwelt sei Gas von dort viel besser als LNG.