Dafür, dass die Künstliche Intelligenz (KI) die menschlichen Kontakte nicht ersetzen kann, war das Raiffeisen Konjunkturforum am Dienstag in Velden der beste Beweis. Bis auf den letzten Sitz- und sogar Stehplatz war das Casineum gefüllt mit KI- und Konjunkturinteressenten. Zum 31. Mal fand das beliebte Forum statt, das von den Kärntner Raiffeisenbanken - der Landesbank und den 27 selbstständigen Bezirksbanken - gemeinsam mit der Kleinen Zeitung veranstaltet wird. „65 Prozent der Bankenprozesse werden zukünftig durch KI optimiert werden können“, verriet der Vorstandssprecher der Raiffeisenlandesbank Manfred Wilhelmer. „KI kann natürlich nur so gut sein, wie die Daten, die sie zur Verfügung hat. Doch am Ende soll der Mensch die Entscheidung treffen, die KI nur unterstützen.“