„Die Lage ist alarmierend, da gibt es nichts zu beschönigen“, betont Josef Muchitsch (SPÖ), oberster Baugewerkschafter im Land. Was im Vorjahr in der heimischen Baubranche bisweilen noch als „Jammern und Sudern auf hohem Niveau“ quittiert wurde, sei spätestens jetzt „bittere Realität“. Insbesondere der Hochbau – und hier der Wohnungsneubau – lahmt. Wurden 2019 in Österreich noch 70.000 neue Wohnungen fertiggestellt, sind es nun rund 34.000 – die Zahl hat sich mehr als halbiert, eine Trendwende ist nicht in Sicht.