Im April 2022 hat die Grazer Pachleitner-Optik-Gruppe (MPG) ein Ausrufezeichen bei ihrer internationalen Expansion gesetzt: Die eigens gegründete „Optic Retail International Group“ (ORIG BENE), hinter der mehrheitlich die Privatstiftung von Michael Pachleitner (1960-2023) steht und bei der die oberösterreichische Raiffeisen Invest Private Equity als Co-Investor an Bord ist, übernahm 142 EyeWish-Filialen in den Niederlanden sowie 35 GrandOptical-Optikfachgeschäfte in Belgien von EssilorLuxottica und GrandVision. Dieser Zukauf war damals nur im Zwei-Länder-Paket möglich. Während die Filialen in den Niederlanden trotz des gegenwärtig schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds gut laufen, bereitete der belgische Markt von Beginn an Probleme, wie Finanz- und Expansionsvorstand Florian Swatek im Gespräch mit der Kleinen Zeitung betont.