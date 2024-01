Die Gesundheitsresort Gars Betriebs GmbH, Betreiberin des „la pura women‘s health resort“ im Bezirk Horn, hat am Donnerstag am Landesgericht Krems einen Insolvenzantrag eingebracht. Als Ursachen wurden in einer Aussendung die Folgen der Corona-Pandemie, Teuerungen etwa bei Energiekosten sowie der Zinsanstieg genannt. Betroffen sind 87 Mitarbeiterinnen, hieß es auf Anfrage. Weitere Details wurden nicht genannt. Der Betrieb läuft vorerst bis Montag „uneingeschränkt weiter“.

Keine tragfähige Lösung

„Leider konnte in den letzten Wochen, trotz intensiver Bemühungen, keine wirtschaftlich tragfähige Lösung für das Resort gefunden werden. Deshalb besteht keine Perspektive auf eine Fortführung des Unternehmens“, erklärte Geschäftsführer Viktor Hohensasser: „Die Entscheidung war leider alternativlos.“ Das weitere Vorgehen sei vom zu bestellenden Insolvenzverwalter festzulegen, wurde mitgeteilt.

„la pura“ wurde 2011 eröffnet und verfügt laut Webseite über 83 Zimmer und Suiten. Das Resort richtet sich ausschließlich an Frauen. Per 28. Dezember 2023 wurde Unternehmensberater Werner Weber neuer Eigentümer der Gesundheitsresort Gars Betriebs GmbH. Zuvor gehörten die Anteile der Vamed Vitality World.