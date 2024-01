Ein weithin sichtbares Industrie-Wahrzeichen entsteht auf der derzeit größten Baustelle des Landes in Althofen. Die Treibacher Industrie AG (TIAG) errichtet hier eine Recyclinganlage für Katalysatoren aus der Erdölindustrie. Noch wachsen die Baukörper in die Höhe, schon im August geht die Anlage in Betrieb, in weniger als einem Jahr nimmt sie den Vollbetrieb auf. Damit schreitet die Investitionsoffensive der TIAG – vom Logistikzentrum bis zur sieben Hektar großen PV-Anlage - einem Höhepunkt entgegen.