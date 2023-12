Auch wenn am Heiligen Abend und in den Tagen danach Ruhe einkehren sollte, so spielt der Handel doch wieder eine zentrale Rolle. Am 27. Dezember unternehmen die Sozialpartner einen weiteren Anlauf für eine KV-Einigung. Abseits davon hofft der Handel auf einen „Schlusssprint“ am heutigen Samstag, denn immerhin ein Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten kaufe Geschenke auch in der „letzten Minute“, erinnert der Handelsverband (HV).

Fakt bleibt, dass zwei Drittel der Branche mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft nicht zufrieden sind, wie eine Blitzumfrage ihrer Interessenvertretung zeigt. HV-Chef Rainer Will erklärt: „Wir haben zwar im Dezember durchwegs gute Kundenfrequenzen gemessen, allerdings sind die Warenkörbe deutlich kleiner geworden.“

Einkaufen am Sonntag und den Feiertagen

Spätestens ab heute stehen die Vorräte für die Feiertage im Vordergrund. Schwieriger mit dem Einkaufen wird es ab dem Heiligen Abend. Am morgigen Sonntag sowie am Christ- und dem Stefanitag gelten für den Lebensmitteleinzelhandel die Sonderöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. Lebensmittelmärkte an großen Bahnhöfen und Flughäfen dürfen aufsperren, das ist in Graz und Feldkirchen der Fall. Spar am Hauptbahnhof schließt morgen aber bereits um 13 Uhr und öffnet erst wieder am Dienstag, da geht es dann bis 22 Uhr durch. Am Grazer Airport schließt der Spar am Sonntag ebenfalls um 13 Uhr, öffnet am Montag um 11 und am Dienstag um 6 Uhr.

In einigen steirischen Regionen bieten vereinzelte private Spar-Kaufleute ebenfalls Sonderöffnungszeiten an, einen Überblick bietet unter spar.at/standorte ein Online-Filialfinder. Billa öffnet zu den Weihnachtsfeiertagen nur Sondermärkte, davon befindet sich aber keiner in der Steiermark. Auch die Diskonter (Hofer, Lidl, Penny) ruhen über die Festtage, hier geht es am Mittwoch wieder los. Einkaufsmöglichkeiten an Sonn- und Feiertagen bieten indes Tankstellenshops. Sie haben am 24. Dezember genauso lange offen wie an anderen Feiertagen oder Sonntagen – wie lange das ist, lässt sich etwa über den Spritpreisrechner der E-Control herausfinden.

Drogerien, Apotheken, Post

Unterschiedlich gestalten sich die Öffnungszeiten von Drogeriemärkten. Während die Kette dm österreichweit über die Feiertage geschlossen hält, sperren viele Bipa-Standorte am Heiligen Abend bis 13 Uhr auf. Am Christ- und Stefanitag haben alle Drogerien geschlossen. Die Öffnungszeiten und Notdienste von Apotheken lassen sich hingegen über apo24.at herausfinden.

Die Post – ganz besonders ihre Zustellerinnen und Zusteller – haben sich nach den fordernden Wochen im Dezember (17,6 Millionen Pakete, plus sechs Prozent) die Weihnachtsruhe mehr als verdient. So bleiben ihre Filialen an den Feiertagen geschlossen. Sollte da oder dort noch ein Packerl fehlen: Die Öffnungszeiten der Abholstationen erfragt man über den Standortfinder der Post.