Die KV-Verhandlungen im Handel gehen am heutigen Donnerstag bereits in die fünfte Runde. Sollte es erneut keine Einigung geben, will die Gewerkschaft die Warnstreiks und Proteste am 8. und 9. Dezember fortsetzen. Dem Handel steht mit dem verkaufsoffenen Marienfeiertag und dem zweiten Einkaufssamstag im Advent ein verlängertes Einkaufswochenende bevor. Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten könnten das Shoppingvergnügen schmälern.

Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlinge. Es ist der zweitgrößte Kollektivvertrag in Österreich. In vier Runden schafften die Sozialpartner bisher keinen Gehaltsabschluss für 2024. Die Gewerkschaft pocht auf ein Plus von zumindest der Höhe der Jahresinflation. Das wären 9,2 Prozent. Die Arbeitgeber boten zuletzt 6 Prozent sowie eine einmalige Prämie von 1.000 Euro.

„Davon können Sie ausgehen“

Nach den bisher vier ergebnislosen Verhandlungsrunden für einen neuen Handelsangestellten-Kollektivvertrag gingen in der Vorwoche – von Donnerstag bis inklusive ersten Adventsamstag – österreichweit in mehr als 300 Handelsgeschäften Warnstreiks über die Bühne. Die Beschäftigten legten dabei für einige Stunden ihre Arbeit niederlegen. Bestreikt werden alle Branchen vom Buchhandel über große Modeketten bis hin zu Supermärkten.

Zuvor waren die Gespräche erneut gescheitert. „Wir sagen seit vielen Verhandlungsrunden, wir wollen einen sozial gestaffelten Abschluss“, so die GPA-Gewerkschafterin. Wenn heute kein Abschluss erzielt wird, könnte es weitere Warnstreiks geben. „Davon können Sie ausgehen“, betonte Fichtinger bereits in der Vorwoche. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik bezeichnete die Warnstreiks der Gewerkschaft „nicht hilfreich“ in der bereits angespannten wirtschaftlichen Lage der Betriebe. Von Warnstreiks würden ausländische Onlineriesen profitieren, sagte Trefelik.

Verhandler lagen zuletzt noch weit auseinander

Die Arbeitgeber haben in der vierten KV-Runde ein Gehaltsplus von sechs Prozent sowie eine einmalige Prämie von 1000 Euro geboten. Die Gewerkschaft forderte ein Plus von 9,4 Prozent zuzüglich 15 Euro Fixbetrag. Einmalzahlungen lehnen die Arbeitnehmervertreter bisher kategorisch aber ab.

Der Handels-KV ist einer der größten Kollektivverträge in Österreich und betrifft rund 430.000 Angestellte und Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. 70 Prozent aller Beschäftigten im Handel sind Frauen. Mehr als ein Drittel davon arbeitet Teilzeit.