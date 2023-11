Anlässlich des Internationalen Welttoilettentags am kommenden 19. November kritisiert Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, dass Lenkerinnen und Lenker beim Postbus flächendeckend noch immer keine Toiletten zur Verfügung haben. Als Alternative „zum Weg ins Grüne, um sich zu erleichtern“ wolle das Postbus-Management insbesondere betroffenen Kolleginnen als Abhilfe kostenlose Urinflaschen für unterwegs anbieten und nimmt Bestellungen „für die Unterstützung in Notsituationen“ gerne entgegen.