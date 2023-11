Tierwohl, Nachhaltigkeit und regionales Essen sind immer mehr Menschen bei der Ernährung im Alltag, aber auch im Urlaub wichtig. Dem wachsenden Interesse zollt der Landesverband Urlaub am Bauernhof mit seinen 465 Mitgliedsbetrieben in seinem aktuellen Projekt Tribut. Mit „Genuss-Ursprung“, das am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung am Weingut Taggenbrunn offiziell aus der Taufe gehoben wird, stellt der Verband in den kommenden fünf Jahren das Bewusstsein für Lebensmittel, ihre Herkunft, Nachhaltigkeit und den bewussten Genuss in den Mittelpunkt. „Kulinarik ist etwas, was berührt, wobei oft in der Einfachheit eine besondere Raffinesse liegt, wie auch ein Butterbrot mit Schnittlauch zeigen kann“, sagt „Urlaub am Bauernhof“-Obmann Günter Zeilinger.