1954 übernahm Annemarie Pulverer gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard den Familienbetrieb in Bad Kleinkirchheim: die „Loy-Stubn“ mit Gästezimmern für Sommerfrischler. 1960 begann das Paar mit dem Bau des Hotels „Pulverer“, das heute zu den bekanntesten und beliebtesten Thermenhotels in Kärnten zählt - und fünf Sterne hat. Am Mittwoch, den 8. November ist Annemarie Pulverer 91-jährig gestorben.