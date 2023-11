Die Krise in der Bauwirtschaft macht sich jetzt auch am Insolvenzgericht bemerkbar. Am Dienstag musste der im Jahr 2000 gegründete Bauträger AV BT Immo GmbH aus Villach Insolvenz anmelden. Sie hatte 2022 zwei Liegenschaften gekauft, um ein Projekt zu verwirklichen, doch dazu kam es nicht. Zuvor hatte bereits die Alleingesellschafterin Insolvenz angemeldet, die Im Add Values AG.