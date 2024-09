1–2 Portionen

Zutaten

1 Zucchini

1 Ei

20 g Parmesan

10 g Mehl und etwas mehr zum Wälzen

Salz, Pfeffer

Olivenöl zum Braten

10 Kirschtomaten

2 Zehen Knoblauch

Video - So wird‘s gemacht

Zubereitung

Für die Piccata Masse den Parmesan fein reiben und mit Ei, Salz, Pfeffer und Mehl glatt verrühren. Die Zucchini in gleichmäßige Scheiben schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zucchinischeiben in Mehl wälzen und in die Masse tunken. In einer Pfanne mit Olivenöl von beiden Seiten goldbraun braten.

Die fertigen Piccatas auf einem Teller anrichten.

Die Kirschtomaten halbieren und den Knoblauch klein schneiden. Mit wenig Olivenöl in die heiße Pfanne geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Die heißen Tomaten auf dem Piccata anrichten und Parmesan darüber reiben.