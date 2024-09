2–3 Portionen

Zutaten

1 große Melanzani

1 Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

1 großer mehliger Erdäpfel (ca. 200 g)

1 Dose Tomaten gewürfelt

60 g Schafkäse

Olivenöl

Salz, Pfeffer

Rosmarin

Video - So einfach ist es gekocht

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen, kleinschneiden und in eine feuerfeste Auflaufform geben. Die Tomaten dazugeben mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Melanzani in ca. 3 cm dicke Scheiben schneiden. Ein kleines Stück in der Mitte herausschneiden und die Melanzani mit Schafkäse füllen und würzen.

Erdäpfel schälen und grob reiben. Mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Rosmarin marinieren. Die Erdäpfel auf den Melanzanischeiben verteilen und nochmal mit Olivenöl beträufeln.

Die Auflaufform mit Alufolie zudecken und bei 180°C für 1 Stunde in den Backofen schieben. Nach 30 Minuten der Garzeit die Alufolie entfernen.

Die goldbraunen Melanzani mit Tomatenragout und frischen Kräutern anrichten.