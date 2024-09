3–4 Portionen

Zutaten

1 Dose Indianerbohnen

1 Dose Mais

1 roter Paprika

1 rote Zwiebel

Blattsalat

Olivenöl

Weißweinessig

150 g Nachos

50 g geriebener Käse

4 EL Sauerrahm

Koriander

Salz

Pfeffer

Video - Mitschauen und gleich nachkochen!

Zubereitung

Bohnen und Mais abseihen, waschen und in eine Schüssel geben. Zwiebel und Paprika in feine Streifen schneiden und in die Schüssel dazugeben. Den Salat mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer marinieren.

Den Blattsalat waschen und auf Teller anrichten. Den Bohnensalat über dem Blattsalat verteilen.

Die Nachos auf ein Blech mit Backpapier geben und den Käse darüber verteilen.

Die Nachos bei 180°C für ca. 5 Minuten in den vorgeheizten Backofen schieben, bis der Käse geschmolzen ist.

Die fertigen Nachos auf dem Salat anrichten und mit Sauerrahm und Koriander garnieren.