4 Portionen

Zutaten

1 Kopf Karfiol

1 roter Paprika

1 Dose weiße Bohnen

1 TL geräuchertes Paprikapulver

Salz, Pfeffer

gehackte Kräuter (Rosmarin, Thymian)

Olivenöl

Weißweinessig

Video - So wird es gemacht

Zubereitung

Den Paprika auf ein Blech stellen und bei 200°C für 20 – 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen schieben. Die Haut sollte etwas schwarz werden. Den fertigen Paprika in eine Schüssel geben, zudecken und abkühlen lassen. Danach den Paprika zerteilen und die Kerne entfernen. Schälen und den Saft auffangen. Die Paprika in Streifen schneiden.

Den Karfiol waschen und die Röschen abschneiden. Die Röschen in dicke Scheiben schneiden, so dass immer etwas vom Stiel dabei bleibt und die Scheiben nicht auseinanderfallen. Für den Salat die Abschnitte fein hacken und mit Olivenöl, Salz und Weißweinessig marinieren.

Die Karfiolscheiben mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. In einer Pfanne, mit Olivenöl langsam von beiden Seiten braten, bis der Karfiol weich ist.

Die Bohnen in ein Sieb geben und waschen. In einer Schüssel mit Salz, Pfeffer,

½ TL Paprikapulver, und 1 EL Olivenöl marinieren. Die Hälfte der Bohnen kommt auf ein Blech mit Backpapier. Diese werden im Backofen bei 200°C für ca. 10 Minuten knusprig gebacken.

Die restlichen Bohnen in einen kleinen Topf geben. Die Paprikastreifen und den Paprikasaft dazugeben. Aufkochen und mit Salz, Pfeffer und gehackten Kräutern würzen. Mit etwas Olivenöl und Weißweinessig abschmecken.

Das Bohnenragout auf einem Teller anrichten, die gebratenen Karfiolscheiben darauflegen und mit Salat und knusprigen Bohnen servieren.