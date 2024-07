(Ca. 20 Knödel)

Strudelteig

250 g Mehl

125 g lauwarmes Wasser

2 EL Öl

1 EL Essig

Salz

Alle Zutaten in der Küchenmaschine gut kneten. Den Teig zu einer Kugel formen, mit wenig Öl einfetten und in Frischhaltefolie einpacken. 30 Minuten rasten lassen.

Fülle

1 Zwiebel

3 EL Öl

400 g Knödelbrot

Ca. 200 – 300 ml klare Gemüsesuppe oder Rindsuppe (mehr zum Anrichten)

1 Ei

Gehackte Petersilie

Salz, Pfeffer

Zwiebel schälen, kleinschneiden und in Öl goldbraun rösten. Das Knödelbrot in eine Schüssel geben und die Zwiebel darüber geben. Das Ei und die gehackte Petersilie zum Knödelbrot geben. Das Knödelbrot mit warmer Gemüsesuppe übergießen und vorsichtig vermengen. Es solle eine feuchte Masse entstehen. Bei Bedarf noch etwas Suppe nachgießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zubereitung der Knödel

Den Strudelteig in zwei Teile schneiden. Ein Strudeltuch mit reichlich Mehl bestäuben und einen Teil vom Strudelteig mit einem Nudelwalgen gleichmäßig ausrollen. Danach mit den Händen den Strudelteig dünn in alle Richtungen vorsichtig ziehen. Den ausgezogenen Strudelteig mit wenig Öl bestreichen und in zwei Streifen schneiden. Jeweils am Rand eine Bahn der Fülle verteilen und mit dem Teig einrollen. Mit einem Kochlöffelstiel jeweils nach ca. 5 cm den Strudel abdrücken und durchschneiden. Die Enden noch gut verschließen. Die Knödel in Salzwasser einmal aufkochen und für ca. 10 Minuten ziehen lassen.

Die Knödel mit Gemüsesuppe und frischem Schnittlauch anrichten.