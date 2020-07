Facebook

Die „rote“ Bergbau-Hochburg wurde endgültig umgefärbt © Simone Rendl

Über Köflach scheint am Montagvormittag die Sonne, zahlreiche Menschen bevölkern die Gastgärten der Cafés und auf den Straßen herrscht geschäftiges Treiben – ein klassischer Wochenstart in der Lipizzanerstadt. Und doch ist etwas anders als noch in der Woche davor. Denn am Sonntag wurde die „rote“ Bergbaustadt von Helmut Linhart und seiner ÖVP mit einem haushohen Sieg umgefärbt. Mit 43 Prozent Zugewinn der Volkspartei ist das Wahlergebnis durchaus Stadtgespräch, in den Cafés in der Stadt wird diskutiert.