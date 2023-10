Am Sonntag, 8. Oktober, geht es im kleinen Bergdorf Graden wieder hoch her. Denn da feiert die örtliche Freiwillige Feuerwehr ein Jubiläum. "100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Graden" – so steht es auf der Einladung. "Wir haben für unseren runden Geburtstag eine reich bebilderte Chronik '100 Jahre Feuerwehrwesen in Graden – von der Feuerhilfsstelle zum Tanklöschfahrzeug' aufgelegt, welche bei unserem Fest erhältlich ist", laden Hauptbrandinspektor (HBI) Jürgen Neubauer und Oberbrandinspektor (OBI) David Ofner ein.