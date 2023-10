"Dieses Mail bekommen Sie von einem alten, weißhaarigen Mann aus dem fernen Mexiko, der als kleiner blonder Bub im September 1946, ein Jahr nach Kriegsende, in Rosental ankam und mit seinen Eltern in eine kleine Wohnbaracke in Obergaden einzog." Diese Zeilen an Bürgermeister Johannes Schmid waren die Initialzündung für ein Treffen im Rosentaler Gemeindeamt und eine Spurensuche in der ehemaligen Heimat nach sechs Jahrzehnten. "Ich habe mir die Homepage angesehen und gedacht, das ist der Richtige, der mir weiterhelfen kann", schmunzelt Hans Pfennich bei seinem Besuch in Rosental, zu dem auch Bruder Manfred und Schwägerin Reingard Pfennich aus Edelschrott eingeladen waren.