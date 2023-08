Seit den frühen Morgenstunden fahren am Freitag die Autos vor dem Haus des Lebens in Voitsberg vor und bringen ständig neue Ware. Im Inneren des Gebäudes reihen sich Schachteln mit Gebäck und Gemüse aneinander. In einem großen Kühlschrank werden Joghurts und Aufstriche aufbewahrt. Der Aufwand bis zur Ausgabe der Lebensmittel ist groß, für das Team des Vereins "Foodsharing" sind die Abläufe in den letzten zwei Wochen zur Routine geworden. Von 31. Juli bis zum 11. August – in dieser Zeit legte der Voitsberger Vinzimarkt eine Sommerpause ein – kümmerten sich rund 20 Ehrenamtliche darum, dass übrig gebliebene Lebensmittel nicht weggeworfen werden mussten.