Beinahe täglich liest man in den Nachrichten von tragischen Verkehrsunfällen, leider sind nicht immer Ersthelfer zur Stelle, die eingreifen können und wissen, was im Notfall zu tun ist. Um für derartige Situationen vorbereitet zu sein, wurde für die Mitgliederinnen und Mitglieder des Jugendrotkreuzes Voitsberg-Köflach und der Feuerwehrjugend Södingberg am Montagabend, 7. August, ein Verkehrsunfall simuliert. Sie mussten vier Personen aus einem Fahrzeug befreien und versorgen.