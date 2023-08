Vergangene Woche spitzte sich die Lage zu. Das Hotel "Herold" in Maria Lankowitz, das seit Monaten in einem Konkursverfahren steckt, musste schließen, kurzfristig musste dann auch für eine ganze Jugend-Fußballmannschaft, die am kommenden Wochenende zu einem Turnier anreist, ein neues Quartier gesucht werden. Auf Rückfrage der Kleinen Zeitung bringt der Vorarlberger Immobilienentwickler Friedrich Brunauer Licht in die Angelegenheit.