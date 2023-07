Die Teuerung hat den Mittelstand längst erfasst. Dass immer mehr Menschen betroffen sind, die zuvor nie finanzielle Probleme hatten, schockiert selbst einen "alten Hasen" wie den Maria Lankowitzer Bürgermeister Kurt Riemer. "Seit 30 Jahren bin ich im öffentlichen Dienst und im Vorjahr kam zum ersten Mal eine ältere Dame zu mir ins Büro und hat mir erklärt, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten kann. Ich hätte mir nie gedacht, dass es in einem Staat wie Österreich so weit kommen kann", schildert der Bürgermeister. In der Gemeinde sei ihr Schicksal kein Einzelfall. Ob Wasser, Kanal oder Kindergartenbeitrag – viele Gemeindebewohner zahlen in Raten, um finanziell über die Runden zu kommen. "So kann es nicht weitergehen. Ich bin guter Dinge, dass auf Landesebene etwas passieren wird", ist Riemer überzeugt.