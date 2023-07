Die Sporthalle Bärnbach bebte. Am 3. Juli fand unter dem Motto „And the Oskar goes to“ das große Schulschlosskonzert der Musikschule statt. Neben Bürgermeister Jochen Bocksruker konnte Schuldirektor Wolfgang Jud noch Vizebürgermeisterin Christiane Holler Wind und Kulturstadtrat Andreas Albrecher, sowie die Bürgermeister der Zweigstellen, Viktor Schriebl (Kainach) und Johannes Schmid (Rosental) begrüßen.