Hunderte Stunden investierten Hedwig Wingler-Tax und Gerhard Kampus in ihr Herzensprojekt. Jetzt können sie die Broschüre "Köflacher Stadtführung" in den Händen halten und stolz der Öffentlichkeit präsentieren. Zusätzlich zu ihrem digitalen Auftritt – die Köflacher Stadtführung hat bereits eine Homepage und Facebook-Seite – sind historische und neue Sehenswürdigkeiten der Lipizzanerstadt ab sofort auch in einem Druckwerk zu bestaunen. Auf 68 Seiten werden 55 Gebäude mit Text und Bildern vorgestellt.