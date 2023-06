Zu einer besonders aufwändigen Fahrzeugbergung wurde die Freiwillige Feuerwehr Ligist am Dienstag, dem 13. Juni, gegen 11.30 Uhr gerufen. Der Lenker eines mit Speiseöl beladenen Sattelschleppers war in einem Waldstück von der schmalen Gemeindestraße abgekommen. Der Anhänger blieb am Bankett hängen und drohte in der Folge umzustürzen.