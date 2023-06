Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Samstag, dem 10. Juni, in der weststeirischen Gemeinde Ligist. Wie die Polizei berichtet, war ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Pkw auf der Schilcherweinstraße (L 314) in Steinberg in Fahrtrichtung Krottendorf unterwegs.