Für eine berufliche Veränderung ist es nie zu spät. Im Erwachsenenalter eine Lehre zu beginnen, ist trotzdem außergewöhnlich. Barbara Oswald (42) hat diese Entscheidung vor drei Jahren getroffen und begann eine Lehre als Elektronikerin bei der Firma AUG Elektronik in St. Martin am Wöllmißberg. Letztes Jahr konnte sie ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abschließen. Ihre Tochter Jessica Oswald lernt im gleichen Betrieb und machte ihr den Beruf schmackhaft. "Jessica hat so davon geschwärmt, dass ich es auch versuchen wollte", sagt Oswald. Zuvor arbeitete die Köflacherin in einer Fabrik, aufgrund mehrerer Bandscheibenvorfälle gelang ihr der Berufswechsel in einer schwierigen Lebensphase.