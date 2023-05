19 Jahre jung, Autodidakt und bereits eine Reihe von seinen Werken im öffentlichen Raum: Dieses Ausnahmetalent ist der in Stallhofen beheimatete Künstler Lukas Altrichter. Derzeit präsentiert er eine Auswahl seiner Zeichnungen in der stART-Galerie in der Ludwig-Stampfergasse 2 in Köflach.