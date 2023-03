"Angefangen hat es mit einem Projekt des Landes zum Thema Naturgefahrencheck, an dem wir uns beteiligt haben. Es geht um Probleme mit Hochwasser, Stürmen, Hagel, aber auch Trockenheit, Blackout oder Seuchen", berichtet der Maria Lankowitzer Bürgermeister Kurt Riemer. Durch die intensive Befassung mit dem spürbaren Klimawandel bekamen die Verantwortlichen der weststeirischen Marktgemeinde den Zuschlag für ein Pilotprojekt des Landes und des Klimabündnis Steiermark, an dem fünf steirische Regionen teilnehmen dürfen und entsprechend gefördert werden. Wer die anderen Gemeinden sind, will die zuständige Landesrätin Ursula Lackner Ende März der Öffentlichkeit präsentieren.