Es ist ohne Zweifel der exklusivste Ball der Weststeiermark. Immerhin muss man von Geburt an ganze 70 Jahre warten, um daran teilnehmen zu dürfen. "Es wurden keine Eintrittskarten verkauft, dafür wurden knapp 2000 Einladungen verschickt", betont Bürgermeister Helmut Linhart. Die Rede ist natürlich vom 70er-Ball, den es in dieser Art sonst nirgendwo gibt. Eingeladen werden, wie der Name schon sagt, nur Menschen im Alter von 70 Jahren oder darüber. Ausnahmen werden nur in besonderen Fällen gemacht – etwa wenn jemand ein Instrument beherrscht oder eine Choreografie einstudiert und diese auf der Bühne präsentiert. Moderator Karl Christandl stellte klar: "Ein jeder ist heute Ehrengast!"