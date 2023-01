Re-Start am Freitag

Die Gaberl Skilifte nehmen wieder ihren Betrieb auf

Seit Anfang des Jahres stehen die Skilifte am Gaberl still. Das Warten auf Naturschnee hat nun endlich ein Ende. Läuft alles nach Plan, sollen die Skilifte kommenden Freitag wieder in Betrieb gehen.