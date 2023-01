Mit Beginn des Jahres orientiert sich im Bezirk Voitsberg so manche Organisation neu, bei anderen bleibt wiederum alles beim Alten. So gab es bei der Bezirksgruppe des ÖAAB (Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund, die Arbeitnehmer-Organisation der ÖVP) einen Wechsel an der Spitze. Der langjährige Obmann Matthias Zitzenbacher legte sein Amt nach mehr als einem Vierteljahrhundert im Rahmen eines Bezirkstages am 11. Jänner zurück. Direkt nach seinem Rückzug wurde der ehemalige Bezirksjägermeister zum Ehrenobmann des ÖAAB im Bezirk gewählt.