Egal ob Adventkranz oder Adventkalender, sie haben denselben Sinn: Sie sollen uns die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen. Doch wenn die letzte Kerze angezündet und wieder ausgeblasen und das letzte Fenster des Adventkalenders geöffnet wurde, fühlen sich die Stunden bis zur Bescherung oft besonders langatmig an. Doch wie kann man sich mit den Kindern die Zeit am 24. Dezember vertreiben? Auch in unserer Region gibt es da einige Möglichkeiten.