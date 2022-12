Einen für beide Seiten unvergesslichen Abstecher machten Vertreter der Stadtgemeinde Köflach am Freitag, dem 16. Dezember 2022, zur Kinderklinik am LKH-Universitätsklinikum in Graz. Dort übergab das "Köflacher Christkind" 280 Plüschpinguine samt Schokolade.