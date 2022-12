Auch im Advent gibt es in der Kabaretthochburg Bärnbach keine Schonung für die Lachmuskeln: Am Dienstag, dem 6. Dezember, ist nicht nur der Nikolaus unterwegs, sondern auch Markus Hirtler: Der Kabarettist schlüpft in seine legendäre Rolle der "Ermi-Oma" mit Kopftuch und Kleiderschürze und begeistert die Besucher ab 19.30 Uhr voraussichtlich im Bärnbacher Volkshaus (bei großem Andrang womöglich in der Sporthalle) mit seinem Programm "24 Stunden-Pflege(n)". Wie es der betagten und geselligen Großmutter – die auch gern das Publikum miteinbezieht und Zuckerl verschenkt – und ihren Angehörigen mit diesem Thema geht, zeigt der steirische Unterhaltungskünstler schonungslos auf. Vorverkaufskarten sind bei Ö-Ticket, Sparkasse, Raiffeisenkasse und in der Stadtgemeinde zu je 27 Euro erhältlich (31 Euro Abendkasse).

Dichtes Kabarett-Programm

"Wer noch Anregungen für Weihnachtsgeschenke braucht, ist bei uns in der Stadtgemeinde gut aufgehoben", meint Kulturstadtrat Andreas Albrecher und verweist auf den Ticketverkauf für Topveranstaltungen im Frühjahr 2023. "BeziehungsWeise" lautet das Motto am 19. Jänner 2023 mit dem unterhaltsamen Wiener Comedy-Paar Therese und Florian Kaufmann-Herberstein. Das Duo macht sich Gedanken darüber, ob eine perfekte Beziehung möglich ist. Der Arzt und Kabarettist Omar Sarsam empfängt sein Publikum am 3. März 2023 in der "Sonderklasse" und "ordiniert 90 Minuten ohne Abstriche". Der Stimmenimitator Alex Kristan bietet am 29. März 2023 mehr oder weniger Wissens- und Nachahmenswertes zum Thema "50 Shades of Schmäh". Als sogenannter "Best Ager in der Zielgruppe 50 +" setzt er auf den Schmäh gegen das Blei in den Beinen und das Silber in den Haaren.

Auch Alex Kristan wird erneut in Bärnbach zu Gast sein © Karl Mayer

Wiener Sängerknaben und Fackelwanderung

Wer hingegen lieber helle und melodiöse Stimmen mag, ist am 10. Februar ins Bärnbacher Volkshaus eingeladen: Der weltberühmte Knabenchor der Wiener Sängerknaben ist bei einem der seltenen Konzerte in der Region zu hören. Karten sind jeweils bei Ö-Ticket, in der Stadtgemeinde und den Bärnbacher Banken erhältlich.

Stimmig geht es auch noch davor am 31. Dezember in der Glasmacherstadt zu. "Wir laden wieder zu unserer Fackelwanderung rund um Bärnbach ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim Rathaus, von dort marschieren wir mit den Lichtern Richtung Heiliger Berg, ehemaliges Ziegelwerk und Schlossbad retour zum Hauptplatz", hofft Albrecher auf rege Beteiligung zum Jahresausklang.