Im Rahmen der Kampagne "WKO on Tour" besuchten Vertreter der Wirtschaftskammer am 15. November mehrere weststeirische Unternehmen und machten unter anderem beim Autohaus Gspandl in Köflach halt. Dort machten sie im Pressegespräch vor allem auf den Arbeitskräftemangel aufmerksam, der "dramatische Formen" annehme: Steiermarkweit verdoppelten sich die Mangelberufe, die einen unterdurchschnittlichen Stellenandrang aufweisen, innerhalb eines Jahres auf 155 Berufe. Allen voran werden etwa Krankenpfleger und Installateure gesucht. "Mit dem Arbeitskräftemangel sowie den Energiepreisen, die sich verzehnfacht haben, stehen wir vor großen Herausforderungen", sagt WKO-Vizepräsidentin Gabriele Lechner.