Nur die Hähne machen mit ihrem Krähen schon von weiter weg auf sich aufmerksam. Wer etwas von all den anderen Kleintieren haben will, die beim Gestüt in Piber ausgestellt sind, hat noch bis Sonntag die Gelegenheit, sich die Kaninchen, Geflügel, Meerschweinchen und Vögel anzusehen. Dort geht aktuell die Landes- und Südost-Schau 2022 der steirischen Kleintierzuchtvereine über die Bühne.