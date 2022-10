Gegen 16 Uhr wurden am 19. Oktober 2022 die Freiwilligen Feuerwehren Köppling und Söding alarmiert. Auf der B 70 in der Nähe des Feuerwehrhauses in Köppling (Gemeinde Söding-St. Johann) fuhr ein Mopedlenker aus noch ungeklärten Gründen in einen vorausfahrenden Pkw. Der nachkommende Pkw-Lenker versuchte den Unfallfahrzeugen auszuweichen und landete dabei in einem Acker.