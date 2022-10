Bereits vor einigen Wochen wurde es verlautbart, am Dienstag, dem 11. Oktober, war es dann so weit: Im Rahmen einer Gemeinderatssitzung in der Mehrzweckhalle der Volksschule Ligist wurde Roman Neumann, der schon als Bürgermeisterkandidat präsentiert wurde, offiziell zum Bürgermeister von Ligist gewählt.