Verletzten in der Sollzeit aus Auto gerettet: Gold für die FF Mooskirchen

Mit Fotos. Bei den österreichischen Technischen Hilfeleistungstagen in Oberwang in Oberösterreich überzeugte das Team der FF Mooskirchen. Sie retteten einen Verletzten in 15 Minuten aus einem Auto und meisterten die Gold-Stufe.