In künstlichem Tiefschlaf

Landwirt (55) durch Tritt von Kalb im Gesicht verletzt

Ein 55-jähriger Landwirt wurde am Dienstag, dem 6. September 2022, auf einer Weide von einem Kalb getreten. Der Weststeirer musste in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Rettungshubschrauber in Spital geflogen werden.