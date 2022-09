Noch bis vor Kurzem hat die Zahnärztin Dr. Ingrid Kammerer für die zahnärztliche Versorgung in der Marktgemeinde Mooskirchen gesorgt – mit 30. Juni des Jahres schloss sie ihre Praxis. Nach zwei Monaten, in denen der Zahnarzt Johannes Krainz alleine viele Patientinnen und Patienten übernahm, wird jetzt wieder für eine durchgehende Betreuung von Personen mit Zahnbeschwerden in Mooskirchen und Umgebung gesorgt. Die junge Zahnärztin Danijela Marić übernimmt die umgestalteten Ordinationsräumlichkeiten in der Hauptstraße 10 – mit 5. September beginnt auch der Praxisbetrieb.